Musta perjantai saattoi olla joillekin tosi musta

Aavan meren tuolta puolen poimittu alennusmyyntipäivä Black Friday yritti ja onnistui hulluttamaan ihmisiä kauppakeskuksiin tai nettiin ostoksille tasan kuukausi ennen joulua. Monipuoliset kauppakeskitymät lienevät kaapanneet pieniltä liikkeiltä huomattavan määrän sellaisia roposia, jotka voisivat virkistää paikallista elinkeinoelämää ja tukea lähipalvelujen säilymistä. Turun keskustan kuolemanpelossa vuosia olleeseen Hansakortteliin tunki perjantaina lähes 130.000 kävijää. Jonoja lienee ollut Myllyssä ja Skanssissakin. Ja kun joitakin artikkeleita myytiin näyttävillä alennuksilla, meni kylkiäisenä myös iso virta normaalihintaista tavaraa.

Alennuksilla myydyistä tavaroista huomattava osa oli tuontiperäisiä. Tämän viikon perjantaina sitten voi tehdä täyskäännöksen. Toista kertaa järjestettävällä Osta työtä Suomeen -päivällä halutaan muistuttaa kuluttajia kotimaisen työn tärkeydestä. Viime vuonna kampanjapäivän huomasi kolmannes suomalaisista. Heistä yli puolet aikoo pitkällä tähtäimellä lisätä suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostamista.

Teemapäivän takana olevalla Suomalaisen Työn Liitolla on kunnianhimoisena visiona, että yhä useampi suomalainen ostaisi vain kotimaisia tuotteita ja palveluita sekä kiinnittäisi huomiota suomalaisten tuotteiden ja palveluiden työllistävään vaikutukseen.

Ostamalla suomalaista luomme Suomeen uusia työpaikkoja, sehän on selvä. Kaikille kotimaisuus ei kuitenkaan ole ensisijainen asia hankinnoissa. Laatu sekä hinnan ja laadun suhde on hankinnoissa isänmaallisuuttakin olennaisempi seikka ostopäätöksiä tehtäessä. Kotimaiset valmistajat ovat meille sen velkaa, että tekevät laadukkaita tuotteita sopivaan hintaan. Yli 50 prosenttia Sinivalkoinen jalanjälki -tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, ettei kotimaisesta työstä olla riittävän ylpeitä. Vain noin kolmannes vastaajista kokee, että suomalaisesta työstä ollaan tarpeeksi ylpeitä. Tässä on haasteita sekä valmistajille että asiakkaille.

Rauli Ala-Karvia