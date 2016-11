Rusko alkaa seuloa viidestätoista hakijasta

Ruskon kunnanjohtajan valintaprosessi on edennyt siihen vaiheeseen, että valintatyöryhmä alkaa seuloa ehdokkaista sopivia haastateltavaksi. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Sisko Hellgrenin mukaan haastatteluun ilmeisesti kutsutaan kolmesta kuuteen hakijaa.

Hakijoita oli kaikkiaan 16, mutta on todennäköistä, että Tunisiasta tullut hakemus, josta puuttui olennaisia tietoja hakijasta, tulkitaan jonkinlaiseksi "haamuhakemukseksi", eikä siinä mainittua hakijanimeäkään oteta vakavasti.

Hakijoiden koulutus vaihtelee kylmälaiteasentajasta eri alojen maistereihin ja diplomi-insinööreihin. Kuntajohtajan kokemusta on viidellä hakijalla, joista ainut parhaillaan virassa oleva on Sauvon johtaja Seppo Allén. Entisiä kuntajohtajia ovat Sammattia johtanut Hanna-Maria Grandell, Eurajokea johtanut Harri Hiitiö, Kemijärven entinen kaupunginjohtaja Olli-Pekka Salminen ja Oripään kunnanjohtajana toiminut Marja Tuohimaa.

Työkirjoa hakijoilla ol laajasti. Jukka Ilomäki on erityisasiantuntijana ulkoasianministeriössä, Antti Kuusela on toiminut kansainvälisten asioiden johtajana Vantaan kaupungissa, Raimo Laaksonen on ollut Turun seudun puhdistamon laatupäällikkönä, Marko Noronen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän rehtorina, ja Nina-Mari Turpelan CV:stä löytyvät tittelit Senior Legal Counsel ja Legal and Administration Manage.

Valintatyöryhmä kokoontuu ensi maanantaina ensimmäistä kertaa asian äärelle. Silloin ilmeisesti myös ratkaistaan se, yritetäänkö kunnanjohtaja löytää virkaa hakeneiden joukosta vai jatketaanko kenties hakua. Ja toki myös se, rajataanko valinta hakijoiden piiriin, vai aletaanko haalia suostumuksen antajia kaukaa ja läheltä. Näinhän eräässä naapurikunnassakin hiljattain tehtiin.

Rauli Ala-Karvia