Positiivisten ongelmien ratkaiseminen uutta

Meyerin telakan isot tilaukset ja Uudenkaupungin autotehtaan Mersu-katumaasturien valmistus ovat saattaneet kaupunkiseudut ja koko maakunnan uudenlaisen tilanteen eteen. Tarvitaan työvoimaa, tarvitaan asuntoja rivakkaan tahtiin.

Varsinais-Suomen maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) sanoi eilen Maakunnan yhteistyöryhmässä, että "suomalainen yhteiskunta ei ole tottunut ratkaisemaan näin suuria positiivisia haasteita". Se on totta, sillä yleensä haasteisiin on jouduttu vastaamaan tilanteessa, jossa jokin suuri yritys on lähtenyt pois paikkakunnalta.

Meyerin telakan kasvava tuotanto heijastuu välittömästi ja välillisesti Tienoon alueelle, mutta myös Valmet Automotiven kasvuloikka ulottuu näille tienoille, sillä Uusikaupunki on työvoiman pendelöinnin kannalta lähempänä kuin pääkaupunkiseutu, jonne päivittäin monen Turun seudun asukkaan työmatka vie. Tosin Helsingin suuntaan on helpompi mennä toimivien juna- ja bussiyhteyksien ansiosta.

Maakuntajohtaja Kari Häkämies (kok.) totesi eilen maakuntahallituksen kokouksessa, että Varsinais-Suomessa tähdätään työvoimavälityksen räätälöityyn palveluun. Osana kasvuyritysten kasvuohjelmaa on käynnistetty meri- ja autoteollisuuden työnvälityksen tehostamishanke. Häkämiehen mukaan ELY-keskus ja työvoimahallinto panostavat lisäkoulutustarpeisiin ja tekevät työtä työvoiman etsimiseksi valtakunnallisesti. Myös Turun kaupunki on käynnistänyt valmistelutyön koulutuksen uudistamiseksi.

Kaikilla niillä maakunnallisilla ja seudullisilla toimilla pyritään siihen, että ainakin oman alueen työvoimareservit — jos niitä todellisuudessa on — tulevat hyödynnetyiksi telakalla ja autotehtaalla. Perimmiltään rekrytointialue on koko Suomi. Se taas asettaa haasteita asuntotuotannolle, koska varsinkaan Uudessakaupungissa ei ole yli tuhannelle uudelle autontekijälle riittävästi vapaita asuntoja.

Todennäköisesti osa niin telakan kuin autotehtaan työväestä tulee Suomen rajojen ulkopuolelta, mutta sekin vaihtoehto edellyttää, että ammatti-ihmisille löytyy asuntoja. Kysyntä kohdistuu myös Tienoon alueelle.

