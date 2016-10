Keskuksia suljetaan, uutta aaltoa ei tulekaan

Reilu vuosi siten Suomessa elettiin sikäli poikkeuksellisia aikoja, että tänne saakka alkoi tulla runsaasti turvapaikkaa hakevia pakolaisia. Silloin ennustettiin, että jos Syyrian ja Irakin alueilla sota ei hellitä, maahamme saapuu jatkossa varsinainen vyöry pakolaisia.

Syyskuun lopulla viime vuonna avattiin Tortinmäessä entisessä Paattisten huoltokodissa hätämajoitustila, ja kylä — tai ainakin aktiivisimmat Facebookin ryhmän käyttäjät – olivat varpaisillaan. Pahin kuohunta meni nopeasti ohi, ja kohta menivät myös turvapaikanhakijat, koska tutkintaprosessi saatiin käyntiin ja ihmisiä ohjattiin varsinaisiin vastaanottokeskuksiin.

Nyt Maahanmuuttovirasto eli Migri on ilmoittanut sulkevansa eri puolilla Suomea kuusi vastaanottokeskusta. Osassa jäävistäkin keskuksista majoituspaikkoja vähennetään. Syynä on pakolaispula. Osa myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneista ihmisistä on siirtynyt asumaan keskusten ulkopuolelle, osa on lähtenyt maasta omatoimisesti ja osa käännytyspäätöksen saatuaan.

Majoituspaikkoja on tarkoitus vähentää noin 1.800 paikalla. Leikkaus on melkoinen, sillä nykyisin vastaanottokeskuksissa on 20.700 majoituspaikkaa. Ensi vuonna Migri arvioi tarvittavan huomattavasti tätä vuotta vähemmän vastaanottopaikkoja.

Monella paikkakunnalla — myös Turussa eri kaupunginosissa — vastustettiin vastaanaottokeskuksia ja hätämajoituspaikkoja. Mutta on myös paikkakuntia, joissa vastustetaan sitä, että vastaanottokeskus olisi kylältä poistumassa. Tulijat on hyväksytty, he ovat tuoneet eloa

kyläkuvaan, urheiluseuroihin ja kouluihin. Yksi tällainen vastaanottokeskuksesta kovasti kiinni pitävä kunta on pohjoisella Pirkanmaalla sijaitseva Kihniö. Siellä kerätään nimilistaa keskuksen pitämiseksi kunnassa. Ajatus siitä, että "vihervasurit" olisivat pakolaisten perään, ei saa Kihniöstä tukea. Kunta on koko maan perussuomalaisin. Perussuomalaiset ovat kunnan suurin puolue 8 valtuustopaikalla. Keskustalla on seitsemän paikkaa, kokoomuksella kaksi, demareilla kaksi ja kristillisdemokraateilla kaksi.

Rauli Ala-Karvia