Kun yksi menestyy, muutkin saavat mahdollisuuden

Talouselämässä vallitsevat sellaiset lainalaisuudet, että jos jokin ala menestyy, se heijastaa vaikutuksensa myös ympäristöön. Turun henkihieverissä ollut laivanrakennusteollisuus on päässyt aivan uudenlaiseen nousuun, mikä vääjäämättä heijastuu koko Turun seutuun ja laajemmaltikin maakuntaan. Toki osa työstä syntyy ulkomaisen työvoiman kautta, mutta näistäkin työntekijöistä osa laittaa tulojaan kiertoon paikallisten kaupallisten ja muiden palvelujen välityksellä.

Kasvottomia pörssiyhtiöitä tavataan manata siinä vaiheessa, kun ne eivät tuota omistajilleen tarpeeksi rahaa ja poistuvat. Nyt Turun telakalla on perheyritys, jolla on kasvot — myös paikallisesti. Meyer Turku Oy on Meyerin saksalaisen laivanrakennusperheen omistaman Meyer Werftin omistuksessa oleva suomalainen telakkayhtiö. Yhtiö uskoo Turkuun laivanrakennuksen huippupaikkana, koska yhtiö on valmis investoimaan telakkaansa.

Vaikka telakka ei suoranaisesti toisi leipää kaikkiin pöytiin, positiiviset uutiset uusista miljoonaluokan alustilauksista nostattavat maakuntaan positiivista virettä, vaikka toisaalla tuleekin jatkuvasti uutisia työvoiman supistamisesta tai tuotannon siirtämisestä pois Suomesta. Positiivisuuden kierre toivottavasti viriää, sillä se on samanlainen itseään ruokkiva kehä kuin toiseen suuntaan vievä negatiivinen kierre.

Tiedonvälitykselläkin on oma roolinsa ilmapiirin luojana. Jos julkaistaan vain ikäviä uutisia, koko yhteisö tuntuu ahdistuvan. Tämän päivän Tienoon sivuilla on juttuja yrityksistä ja yrittäjistä. Toivottavasti lehden sivut voivat puhaltaa edes hieman positiivista tuulenvirettä näille tienoille.

Rauli Ala-Karvia