Ihmisen luontosuhde kehittyy parhaiten jo lapsena

Mitä varhaisemmin lapset pääsevät sinuiksi ympäröivän luonnon kanssa, sen parempaa ja terveempää elämää se heille ennustaa. Luonnossa kun ei voi kulkea jatkuvasti istuvillaan, maapohja ei ole tasaista laattaa eikä ilmasto lämmitys- tai viilennyslaitteilla varustettu.

Tienoon alueella on hyviä esimerkkejä järjestyneestä toiminnasta, joka tiivistää lasten suhdetta luontoon. Partiolippukunnat ovat varsin suosittuja, Ruskolla toimii kaksi ryhmää luontopäiväkodissa, ja Liedossakin on avoimen varhaiskasvatuksen puolella säännöllistä retkitoimintaa. Varhaiskasvatuksessa muutenkin korostetaan luontoarvoja ja kestävää kehitystä.

Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa toimintaohjelmassaan lapsen tarvitsevan luontoa. "Luonnossa olo lisää lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä. Metsäluonnossa oleilu harjoittaa aisteja ja motoriikkaa monipuolisesti". Liitto tähdentää, että koulujen ja päiväkotien läheiset metsät ovat lasten ja nuorten kannalta tärkeitä oppimis-, liikunta- ja leikkiympäristöjä. Rakennettu puisto tai voimakkaasti harvennettu puistometsä eivät korvaa alkuperäistä metsäluontoa.

Luonnosta löytyy leikkikenttiä ilman isoja investointeja. Luonnossa voi kiipeillä ja sieltä löytyy rakennusmateriaaleja monenlaisiin leikkeihin.

Luontoliitto korostaa jokaisen lapsen tarvitsevan luontosuhdetta. "Ulkona lähiympäristössä vietetty aika tukee lapsen terveyttä ja hyvinvointia monella tapaa sekä auttaa lasta kasvamaan tasapainoiseksi, ympäristövastuulliseksi aikuiseksi".

Jokainen vanhempi, joka vie lapsensa luontoon, auttaa lasta kasvamaan yksilöksi, jolle metsä on luonnollinen liikuntaympäristö, sekä terveellisen ruoan varasto ja mielenvirkistyksen lähde.

Rauli Ala-Karvia