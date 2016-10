Miljardi euroa on melkoinen nippu rahaa

Turun kaupungin ensi vuoden talousarviossa kaupunginjohtajan ehdotuksessa rahaa esitetään käytettäväksi tasan miljardi euroa. Se on valtavan iso raha, joka olisi saatava kerättyä takaisin kunnallisveroina, kiinteistöveroina, asiakasmaksuina ja valtionosuuksina. Kaikkea ei saada kasaan, vaan talousarvioehdotus on 19,3 miljoonaa euroa alijääminen. Investointien rahoittamiseen otetaan uutta pitkäaikaista velkaa 100 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että parin vuoden kuluttua nettovelka kasvisi maltillisesti.

Mitä kaupungin ensi vuosi sitten lupaa Maariaan ja Paattisille? Konkreettinen asia on Yli-Maarian monitoimitaloksi ristitty uusi koulu, jonka yhteyteen sijoitetaan myös muun muassa päiväkoti, kirjasto ja nuorisotiloja. Maariassa ja Paattisilla kuten muuallakin Turussa voidaan huokaista ainakin siinä mielessä helpotuksesta, että Turku aikoo pitää kunnallisveronsa entisellään eli 19,50 prosentissa. Liedossa ei vielä ole tehty verotusesitystä. Nykyinen prosentti on Turun tapaan 19,50. Ruskolla oli eilen illalla kunnanhallituksen kokous. Virkamiesesitys oli, että kunnallinen tuloveroporosentti olisi ensi vuonnakin 19,75.

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell (kok.) murehti eilen sitä, miten kilpailukykysopimus asettaa kunnat ja kaupungit taas uuden tilanteen eteen. "Kilpailukykysopimus ja muut Suomen hallituksen toimenpiteet vaikuttavat kaupungin talouteen negatiivisesti ja pakottavat lisätoimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi", Randell totesi. Hän laski kiky-sopimuksen vaikutuksen olevan Turulle negatiivinen peräti 14,7 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja katsoi kuitenkin, että valoa Turulle ja heijastuksena koko seudulle tuovat muun muassa lääketeollisuuden hyvä menestyminen sekä meriteollisuuden valoisat näkymät, joiden vaikutukset kuntatalouksin tosin heijastuvat viipeellä.

Oman vaikutuksensa kuntien talouteen ja toimintaedellytyksiin tuo sote- ja maakuntauudistus. Vaikka joitakin alustavia arvioita uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen on tehty, kaupungin taloussuunnittelun tueksi niistä ei vielä ole. Sama se on näkymä isoissa ja pienemmissä kunnissa.

Rauli Ala-Karvia