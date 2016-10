Kouluruokailu on tärkeä etu myös kasvatuksessa

Kouluruokakeskustelu on helppo virittää. Ei tarvita kuin yksi epäonnistuminen tai yksi liian pieni valmistuserä, niin jo kaikki vanhat muistot kaivetaan esiin. Moni vanhempi kansalainen kertoo, että suurimmat traumat kouluajoilta aiheutuivat kouluruokailusta ja telinevoimistelusta.

Etelä-Pohjanmaalla kiehahti pari viikkoa sitten keskustelu kouluruokailusta, kun lehden opettajille tekemän kyselyn tulokset pupeltaa omia eväitä opettajainhuoneessa. Tämän katsottiin näyttävän huonoa esimerkkiä oppilaille. Jos aikuinen ei syö, ei meidänkään tarvitse.

Suurin osa lapsista ja vanhemmista on tyytyväisiä kouluateriaan. Tyytymättömät ovat vähemmistönä, mutta tietyssä kehityksen iässä nuo kouluaterian sivuuttajat tai näkkäriä ja vettä ottavat laumanjohtajat tartuttavat tapansa muihinkin. Ei kehtaa syödä niin paljon kuin mieli tekisi. Ja sitten vajaus täytetään energiajuomilla ja perusaterioiden kylkeen tai korvaajiksi on tuotu eksoottisempia ruokia. Totta kai Liedon italialainen viikko on tervetullut monipuolistamaan kouluruokaloiden makumaailmaa, mutta monet vanhemmat kaipaavat lapsilleen tuttuja perusmakuja. Hävikkiä on vähemmän, jos tarjolla on perunaa ja nakkikastiketta, lihapullia tai jauheliha-makaronilaatikkoa lisukkeineen.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokasuosituksessa korostetaan, että "kouluruokailu on olennainen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä myös kansanterveydellisesti merkittävä asia. Riittävä, terveellinen ja maukas kouluruoka kiireettömästi nautittuna on enemmän kuin pelkkää

ravintoa — se on nautinto, joka lisää koulussa viihtyvyyttä". Neuvottelukunta korostaa, että kouluruoan maittavuutta pitää seurata samoin kuin sen ravintoainesisältöä. Kun vielä lausuisivat kiitoksen sanan siitä, miten kouluruokien valmistajat saavat niin pienellä rahalla niin monipuolisia aterioita.

Rauli Ala-Karvia