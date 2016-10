Loppuvatko ikäihmisiä hoitavat kädet?

Tämän vuoden Vanhustenviikon yksi tapahtuma — tosin itse viikkoon kuulumaton — on Suomen lähi-ja perushoitajaliiton SuPerin järjestämä tämänpäiväinen mielenilmaus. SuPer osoittaa mieltä hyvän vanhustenhoidon puolesta ja henkilöstömitoituksen pienentämistä vastaan. Moni vanhus ja vanhuksen läheinen antaa tukensa tällaiselle mielenilmaukselle.

Ikään kuin sote-uudistuksen alkusoittona hallitus on päättänyt pienentää henkilöstön määrää vanhustenhoidossa niin, että laitoksissa olisi 0,4 hoitajaa yhtä vanhusta kohti. Luku mitataan ympärivuorokautisesti, ei siis joka hetki paikalla olevan hoitohenkilöstön määrästä.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola totesi eilen, että 0,4:n mitoituksella "voidaan tarjota vanhukselle sänkypaikka ja ruoka, ei muuta". Ja vaikka mitoitus olisi tässä tilanteessa 0,6, se ei välttämättä riitä hyvän hoidon toteuttamiseen.

Kaiken takana on raha. Päätöksellään hallitus ei ensisijaisesti himoitse jakaa raippaa vanhuksille tai heitä hoitaville ihmisille, vaan hallitus haluaa keventää kuntien kustannuksia. Missä tulee vastaan vanhustenhoidon kipuraja? Moni hoitaja, moni omainen ja moni kotihoidossa oleva on todennut sen rajan ylittyneen jo ajat sitten.

Kuntien ohella vanhustenhoidosta vastaavat kasvavassa määrin yksityiset toimijat. Vaikka meillä on opittu ajattelemaan etenkin terveydenhoidossa, että yksityinen on aina julkista laadukkaampaa, ei se välttämättä päde tuetussa palveluasumisessa tai muussa vanhustenhoidossa. Karmeita tarinoita ylilääkityistä, vaipoissa makuutettavista ja nälkiintyneistä ikäihmisistä kuuluu, oli kyse kunnallisesta tai yksityisestä hoidosta.

Mitä tulee tarkoittamaan sote-uudistuksessa lupailtu valinnanvapaus? Voiko siinä valita huonon tai hyvän hoidon välillä, vai ovatko vaihtoehtoina rutto ja kolera?

Vanhuspalvelulaki määrää, että "toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut". Toteutuuko tämä kaikkialla nyt ja varsinkaan tulevaisuudessa? Tuskinpa. Ja me olemme jokainen niiden palvelujen tulevia käyttäjiä.

Rauli Ala-Karvia