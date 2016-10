Kuntapolitiikan sauna alkaa hiljalleen lämmetä

Vaalien kalenteri näyttää nyt aivan toista, mihin on perinteisesti totuttu. Kuntavaalit ovat aina olleet lokavaalit — siis kuukauden mukaan nimitettynä — samoin kun eduskuntavaalit ovat olleet maalisvaalit. Ilmastonmuutos siirsi eduskuntavaaleja keväämmälle, ja nyt suuren maakuntauudistuksen vuoksi kuntavaaleja lykättiin ensi kevääseen, vaikka mikään maakuntauudistus ei siihen hetkeen ehtinytkään.

Liedon Mikkelinmarkkinat ovat tarjonneet näyteikkunan paikallisten poliittisten ryhmien sieluun. Tietysti ilmapallot, kahvi ja pulla, letut ja kivikovat karamellit ovat perinteistä vaalikansan henkistä ja aineellista murkinaa, mutta samalla on tilaisuus vertailla poliittisia vaihtoehtoja ja tarvittaessa haastaa erimielisiä.

Mikkelinmarkkinat näyttivät, että kuntapolitiikan sauna alkaa vähin erin lämmetä, vaikka vaaleihin on vielä aikaa. Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys on 29.3.—4.4. 2017.

Aika moni vanhoista kärkipoliitikoista aikoo jättäytyä sivuun, joten huhtikuussa on tilaa uusille ihmisille, toivon mukaan myös nuorille ja tuoreille ajatuksille.

Jos uudistukset viedään päätyyn, kuntien rooli näyttää ensi valtuustokaudella olevan aivan toisenlainen kuin tähän saakka. Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, iso osa päätösvallasta annettiin maan rajojen ulkopuolelle isompaan ja samalla etäisempään organisaatioon. Samanlainen vapaaehtoinen vallankaappaus näyttää olevan edessä lähivuosina, jos ja kun sosiaali- ja terveyspalvelujen mullistus ja maakuntauudistus toteutuvat ja varsinkin pienistä kunnista tulee isompien hallintokoneistojen vasalleja.

Mutta työtä kunnissa silti riittää myös vaaleissa valituille valtuustoille ja voimasuhteiden mukaan muodostettaville kunnanhallituksille ja lautakunnille. Vaikka raskain sektori ei ole enää omissa käsissä, kunnalle jää edelleen tehtäviä, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa kunnas asukkaiden päivittäisen hyvinvointiin. Ja yksi iso kynnys ylitettäväksi on siinä, saadaanko nykyisestä peruskunnasta edustajaa tai edustajia maakunnallisiin organisaatioihin.

Puolueet ottavat mielellään ehdokkaita huhtikuun vaaleihin. Jokaisen kannattaa kohdallaan miettiä, voisiko ja mitä voisi antaa yhteiseksi hyväksi.

Rauli Ala-Karvia