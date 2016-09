Seurakuntien rajat hakevat uutta muotoa

Tänään on tarkoitus saada alulle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston kanta seurakuntauudistukseen. Valtuusto käsittelee seurakuntien aloitteita ja esitystä kirkkovaltuuston lausunnoksi tuomiokapitulille ensimmäistä kertaa.

Pienet suomenkieliset seurakunnat Paattinen ja Piikkiö eivät halua fuusiota isompaan seurakuntaan. Piikkiössä vastustetaan Kaarina-liitosta Tästä näkyvänä ilmiönä on sekin, että Piikkiön seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille tänään bussikyydin kirkkovaltuuston kokoukseen. Lähtevätkö paattislaiset kirkon jäsenet valvomaan oman seurakuntansa etua, ei ole tiedossa. Kirkkovaltuuston kokous alkaa iltakuudelta seurakuntien toimitalon juhlasalissa Eerikinkadulla. Kokous on kaikille avoin.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että tuomiokapituli asettaa seurakuntien yhdistymistä konkreettisella tasolla suunnittelevan ja valmistelevan selvitysmiehen. Mikäli asiassa edetään enemmistön tähänastisten kaavailujen mukaan, Paattisten ja Piikkiön seurakunnat lakkaavat olemasta. Paattinen pakkoliitetään Maarian seurakuntaa, Piikkiö Kaarinan seurakuntaan.

Uudistuksessa vain Tuomiokirkkoseurakunta säilyisi ennallaan. Porvoon hiippakuntaan kuuluvaa Åbo svenska församlingin liitossuunnitemat eivät koske.

Kaiken takana on talous. Yhtymässä katsotaan, että pienet seurakunnat ovat joko taloudellisesti heiveröisiä tai sitten ne tulevat yhtymälle kalliiksi. Talousviisaudessa ei paljon paina se, että pieni seurakunta muodostaa myös vahvan paikallisyhteisön, ylläpitää kaupungin liitosalueilla paikallista identiteettiä ja mahdollistaa persoonallisen toiminnan lähellä jäsenkuntaansa.

Paattisten seurakuntaneuvoston ehdotus, että Paattisten uuteen seurakuntaan liitettäisiin Maarian seurakunnasta Ohikulkutien pohjoispuoliset alueet, on edelleen selvittämien arvoinen, koska Paattisten seurakunta vahvistuisi, mutta Maarian suuri seurakunta ei sanottavasti heikentyisi.

Daavidin ja Goljatin taistelussa Daavid lienee voittanut vain kerran. Muutaman vuoden kuluttua saattaa olla niin, että Paattisten kirkkoa ei talvikaudella tarvitse enää lämmittää, sillä "omalla seurakunnalla" on toimivat kirkot sekä Räntämäessä että Pallivahassa.

Rauli Ala-Karvia