Tarpeettomiksi jäävistä kiinteistöistä ongelma

Kun sote-uudistus aikanaan toteutuu, se voi merkitä monen nykyisin käytössä olevan rakennuksen jäämistä tyhjilleen tai vääntyvän toiseen käyttötarkoitukseen. Ongelma lienee suurin harvaan asutuilla ja taantuvilla seuduilla, mutta Turun kaupunkiseudullakin on vielä joitakin sellaisia taajamia, joissa tarjottavista sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluista voidaan leikata.

Kukaan ei oikein tiedä, siirtyvätkö sote-kiinteistöt maakuntien tai sote-alueiden omistukseen, vai vuokrataanko ne nykysiltä omistajakunnilta. Jos vuokrataan, kuntien kannattaa pyrkiä mahdollisimman pitkiin vuokrasopimuksiin. Kun kunnan veronkantomahdollisuus ja samalla taloudellinen kantokyky tynkäkuntana heikkenee, ei sillä ole varaa kunnostaa tyhjilleen jääneitä terveysasemia tai vanhusten hoitolaitoksia muuhun käyttötarkoitukseen.

Nordic Health Groupin kesän aikana tekemä selvitys arvioi reilun kolmanneksen laitoskiinteistöistä ja 5—15 prosenttia avopalveluiden käytössä olevista kiinteistöistä jäävän ilman käyttöä lähimmän viiden vuoden aikana. Korostettakoon uudelleen, että ongelma on suurin taantuvilla seuduilla, mutta toisaalta myös ison kaupungin naapurista on helppoa tehokkuuden nimissä keskittää palvelut yhteen isoon toimipisteeseen, mikä tietysti on reunakunnilta pois.

Pahimmillaan tilanne voi olla sellainen, että kunta on satsannut uuteen hyvinvointikeskukseen velkarahaa yli kantokykynsä, jolloin siitä tulee kriisikunta. Tehtäviltään ja budjeteiltaan aikaisempaa pienemmät kunnat tuskin voivat ilman valtion tai maakunnan tukea selvitä taloudellisesti hengissä.

Kun Suomeen jokunen vuosi sitten tehtiin suurta kuntarakenneuudistusta, arvoitiin sata kuntaa ja allekin riittävän tähän maahan. Sitten ne puheet lopetettiin ja keskityttiinkin palveluihin. Nyt sote- ja maakuntauudistuksen lopputuloksena voi olla entistä suurempi kuntaliitosten aalto.

Rauli Ala-Karvia