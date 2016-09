Väkivalta ei ole koskaan oikea ratkaisu

Nuori taparikollinen potkaisi toista nuorta miestä Helsingin asema-aukiolla niin, että tämä kaatui ja löi päänsä katukiveykseen. Potkaisun uhria hoidettiin sairaalassa, josta hän pääsi kotiin, mutta kuoli myöhemmin ilmeisesti pahoinpitelyssä saamiinsa vammoihin.

Tuollainen tapahtumain kulku on valitettavan tavallinen suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa lähes vuosittain, joskus useamminkin. Nyt tekoon liittyi poliittiseksi koettu motiivi. Tekijä kuului mieltään osoittaneeseen uusnatsien pikkuryhmään, uhri taas oli ilmeisesti kertonut heille mielipiteensä uusnatsien toiminnasta.

Suomessa ei ole poliittisia väkivallantekoja ollut aikoihin, vaikka esimerkiksi itsenäisyyspäivän vastaanoton aikana huligaanit ovat rikkoneet omaisuutta ja yrittäneet vahingoittaa eläimiä. Noissa tapauksissa poliittista motiivia on pidetty niin ohuena, että häiriköivä sakki on luokiteltu tavallisiksi humalassa hilluneiksi tyhjäpäiksi ilman sen syvempää aatteellista taustaa.

Oli niin tai näin, politiikka ei voi olla sellainen keppihevonen, jolla ihan konkreettisesti lyödään eri mieltä olevia. Yhteiskunta on toki siinä mielessä raaistunut, että etenkin sosiaalisessa mediassa käytetään erittäin karkeaa ja uhkailevaa kieltä. Eikä ole vallan tavatonta, että kunta- ja myös seurakuntapolitiikassa tunteet kuohahtavat niin, että kokouspaikan pihamaalla aletaan tuuppia eri mieltä olevia.

Väkivalta korostuu, koska perinteinen media ja ennen muuta sosiaalinen media välittävät lähes reaaliaikaista tietoa rikoksista. Me näemme videokuvaa siitä, kuinka raiskaajamurhaaja lyö raiskaajamurhaajaa Saramäen vankilan kuntoilutilassa. Saamme pikapikaa tietää nimiä myöten, ketkä irakilaiset turvapaikanhakijat tappoivat minkä nimisen suomalaismiehen Otanmäessä.

Väkivaltaa mahtuu myös viihteeseen. Jääkiekkokaukalossa lyödään vastustajaa raukkamaisesti paljailla nyrkeillä, jalkapallossa aina ajoittain on tahallisia toisen pelaajan vahingoittamisyrityksiä. Lisäksi virtuaalitodellisuudessa ollaan jatkuvasti sotajalalla ampumassa tai kivittämässä vastapuolta. Kai tuollaisista reagointimalleista jotain omaksutaan.

Rauli Ala-Karvia