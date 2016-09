Postin tulisi kiinnostua myös tuoreista lehdistä

Posti kertoi eilen tiedotteessaan, että sen työntekijät siirtyvät tällä viikolla nurmikonleikkuusta lehtien haravoimiseen. Postin verkkokaupasta ja Postin omista myymälöistä voi tilata pihan haravoinnin haluamilleen kahdelle tiistaipäivälle. Syyslehdille voi myös tilata Postilta poisviennin.

Samaan aikaan, kun postin varsinaista palvelutehtävää — postilähetysten kuljettamista asiakkailleen — on heikennetty, valtionyhtiö tekee kaikkensa tunkeutuakseen yksityisten yritysten tonteille kiinteistönhoito- ja sosiaalitöihin.

Syksyn putoavien lehtien sijasta Postin tulisi keskittää tarmonsa siihen, miten se hoitaa tuoreiden lehtien eli paikallis- , sanoma- ja aikakauslehtien kuljetuksen. Tienoo tosin on hankkinut varhaiskantopalvelunsa yksityiseltä toimijalta, mutta Posti vie tai sen pitäisi viedä ydinaluetta kauempana oleville tilaajille lehdet määräaikoina. Käytännössä lehti menee asiakkaalle vasta seuraavana tai sitä seuraavana päivänä. Tuollainen toiminta on häpeällistä ja asiakasta väheksyvää.

Nyt Posti haluaisi rukata postilakia niin, että postia kannettaisiin vain kolmena päivänä viikossa. Asiaan on ottanut jyrkän kielteisen kannan muun muassa Sanomalehtien Liitto. Se katsoo, että viisipäiväisyys on turvattava. Keinoina ovat eri jakelujen ja muiden palvelujen yhdistäminen. Taajamissa esimerkiksi päiväposti olisi mahdollista jakaa aamun sanomalehtijakelun yhteydessä. Haja-asutusalueella yhteistyötä Posti voisi tehdä yksityisten yrittäjien kanssa.

Kun jo nyt monin paikoin Posti on omatoimisesti siirtynyt nelipäiväiseen jakeluun ja pantannut joskus loppuviikon postit seuraavalle viikolle, tärkeät kirjeet saattavat jäädä saamatta määräaikoina. Monipuolisen tiedonvälityksen vuoksi on lehdetkin toimitetava perille ilmestymispäivinä. Kun se on ollut ennekin mahdollista, miksei se nyt onnistuisi?

Rauli Ala-Karvia