Kaikki keinot joukkoliikenteen houkuttimiksi

Jolla on ajokortti ja auto, liikkuu mielellään omalla autolla silloin, kun se suinkin on mahdollista päästäkseen sinne, minne on tarkoitus mennä suorinta tietä.

Joukkoliikennettä on rakennettu monin tavoin ja vahvasti muun muassa kuntien maksamana, mutta houkuttelevuus ei ole kasvanut järin korkealle niille, jotka eivät ennenkään ole busseilla kulkeneet. Julkista käytetään, jos pysäkki on lähellä kotiovea ja jos bussi menee lähelle sitä paikkaa, johon haluaa päästä. Vaikka bussin vaihto on tehty edulliseksi, vaihtamisessa on aina vaivansa.

Niin kauan kuin Turusta löytyy pysäköintipaikkoja yksityisautoille, omalla autolla mennään. Toisaalta tarve majaa kaupungin keskustaan on jatkuvasti vähentynyt, koska kupat sijaitsevat kaupungin ulkopuolella ja niiden parkkipaikat ovat maksuttomia. Viranomaisasiointi taas hoituu monissa paikoissa jo sähköisesti ilman henkilökohtaista käyntiä.

Raisiossa käynnistyi tämän kuun alussa Fölix eli Fölin ja taksien yhteiskokeilu. Fölix-palvelulla tarjotaan joukkoliikennettä keskustan ulkopuolisille alueille myös niinä vuorokaudenaikoina, jolloin bussiliikenteen järjestäminen ei ole muuten mahdollista. Fölixin palveluaika on arkisin noin kello 16—22 ja viikonloppuisin 8—18.

Taksimatkan voi tilata erikseen määriteltyihin bussivuoroihin, jotka kulkevat noin tunnin välein. Kokeilu koskee taksimatkoja tavallisilla taksiautoilla. Kokeilun aikana taksimatkan asiakashinta on aina viisi euroa. Tosin taksin tilaaminen yksitään maksaa jo 1,17 euroa. Taksimatkan lisäksi asiakas maksaa bussimatkasta normaalin hinnan.

Fölix-palvelu on tilattava taksikeskuksesta tuntia ennen matkan alkua. Taksia ei saa omaan käyttöön, vaan taksikeskus voi yhdistellä samalta suunnalta tulevia tilauksia yhteen kyytiin. Kotiin ei ehkä pääsekään suoraan, vaan Kela-taksien tapaan asiakkaita ripotellaan useaan osoitteeseen.

On hyvä, että joukkoliikenteeseen kehitellään erilaisia vaihtoehtoja. Silmämääräisesti tärkeimpiä ovat tähän mennessä olleet polkupyörien liityntäpysäkit telinekatoksineen. Ongelmallista on edelleen hyvistä yrityksistä huolimatta poikittaisliikenne. Jos joutuu kiertämään aina Turun keskustan kautta, ei kyyti houkuta. Ajatus poikittaisesta runkolinjasta, jossa on liityntämahdollisuuksia, tuntuu hyvältä. Miten se tulee toimimaan ja minkö verran sillä veronmaksajaa rokotetaan, sen näyttää aika.

Rauli Ala-Karvia