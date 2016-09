Maksut nousevat tappiin myös turkulaispotilailta

Maarialaiset, paattislaiset ja muut turkulaiset ovat tänä vuonna päässeet huomattavasti naapurikuntalaisia halvemmalla terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Halpuutus loppuu joulukuun alussa, jolloin Turkukin ottaa käyttöön valtioneuvoston viime marraskuussa päättämät asiakasmaksujen enimmäismäärät.

Kun lietolainen ja ruskolainen ovat vuoden alusta pulittaneet terveyskeskuskäynnistä 20,90 euroa, turkulaiset ovat selviytyneet samasta käynnistä 18,70 eurolla. Ero ei ole suuri, mutta se on merkittävä, koska palkat ja eläkkeet eivät ole tänä vuonna tuollaista prosentuaalista hyppäystä tehneet. Eivätkä näytä vähään aikaan tekevänkään.

Terveyskeskusta käyttävät eniten ikääntyneet ihmiset, joiden tulotasokin on keskimääräistä alhaisempi. Eläkeläisillä ja työttömillä ei ole työterveydenhoitoa, jossa käynnit pannaan "firman piikkiin", joten ei lainkaan ihme, että Turussa maksujen nostosta on käyty tiukkaa vääntöä. Paras konsultti eli raha puhui nyt vakuuttavammin kaupungin puolella: samalla kun valtiovalta korotti maksujen enimmäismääriä, se veisti pois osan valtionavuista, joiuta kunnat olivat voineet käyttää julkisen terveydenhuollon kustannusten kattamiseen.

Toisin kuin yksityisellä puolella, kunnallisella vastaanotolla käyvän ei tietenkään tarvitse maksaa todellisia kuluja. Yhteiskunta subventoi voimakkaasti terveyskeskuspalvelujen käyttöä. Mutta silti vähäinenkin korotus asiakasmaksuissa kirpaisee niukkuuden äärirajoilla elävää.

Kohtuuttomien kustannusten ehkäisemiseksi julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Turussa lisäksi jotkut ryhmät on vapautettu terveyskeskusmaksusta. Lisäksi asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin toimeentulotukea. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen ovat kuitenkin ensisijaisia toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Täytyy vain ihmetellä, pystyykö, osaako ja haluaako vanha ja sairas luovia tässä byrokratiassa, vai onko vaihtoehtona hoidon laiminlyöminen.

Rauli Ala-Karvia