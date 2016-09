Jokasyksyinen, mutta välttämätön jankutus

Jalankulkijan on lain mukaan pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta. Sakkoja ei ilman heijastinta kulkemisesta kuitenkaan saa, mutta kohtalokkaimmillaan kylläkin pahan ruumiinvamman tai äkkilähdön toiseen todellisuuteen. Lain määräyksestä huolimatta huolimatta taajamassa ja taajaman ulkopuolella vain joka toinen jalankulkija käyttää heijastinta.

Näin syyskuussa illat alkavat pimentyä nopeasti, ja jo hämärän hetkinä heijastimet auttavat autoilijoita havaitsemaan jalankulkijan tai pyöräilijän. Vaikka tievalistuskin olisi päällä, etenkin tummiin vaatteisiin pukeutunutta kulkijaa on mahdoton nähdä muuten kuin vasta aivan lähellä.

Kaukovaloilla ajava autoilija näkee ilman heijastinta pimeällä tiellä kulkevan jalankulkijan noin 100 metrin etäisyydeltä vaatetuksesta riippuen. Heijastinta käyttävä nähdään jo 300 metrin päästä.

Lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta kulkevan henkilön vasta noin 40 metrin päästä, kun jalankulkijan heijastin näkyy jo 150 metrin etäisyydeltä lähivaloillakin. Noiden metrimäärien välinen ero kertoo selvästi, miten paljon vähemmän aikaa jää tarvittaessa reagoimiseen, jos jalankulkija liikkuu ilman heijastinta.

Nyt on oikea aika etsiä tai hankkia heijastimet koko perheelle, myös perheen ulkoilutettaville lemmikeille. Samoin täytyy vanhempien tarkastaa niin omien kun etenkin lasten polkupyörien valot ja heijastimet. Heijastimeton ja valoton polkupyörä saattaa olla vaaran paikassa paitsi autoliikenteen vuoksi, myös saman pientareen tuntumassa kulkevien mopojen takia. Mopon ja polkupyörän törmäyksessäkin syntyy pahaa jälkeä, yleensä molemmille osapuolille.

Tavallisiin päällysvaatteisiin kannattaa ripustaa roikkuvia heijastimia tai käyttää heijastinpantaa käsivarressa. Ulkoiluvaatteissa taas saa olla enemmän kiinteitä ja ripustettavia heijastimia. Aktiiviliikkujalle suositeltavin varuste on heijastinliivi, joka näkyy moneen suuntaan. Lapsellekin heijastava huomioliivi on hyvä — varsinkin, jos reppu ei peitä takaa kaikkia heijastavia pintoja.

Rauli Ala-Karvia