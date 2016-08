Valintoja tehokkuuden ja laajan pohjan välillä

Kunnanvaltuustot saavat tietyissä rajoissa itse päättää, miten monta valtuutettua ensin vuoden kuntavaaleissa valitaan. Vastakkain on kaksi ajattelutapaa. Maksimikokoisen valtuuston haluvat ne, joiden mielestä mahdollisimman monen ihmisen sitouttaminen kunnalliseen päätöksentekoon ihan pääkallonpaikalla on sitä parasta edustuksellista demokratiaa. Suppeaan kokoonpanoon mieltyvät ne, joiden mielestä organisaatio on sitä tehokkaampi ja vikkelämpi kuta pienemmällä joukolla asioita tehdään.

On hyvä, että valtuuston ja koko kunnan organisaatiota mietitään, koska niin moni asia on muuttumassa seuraavan valtuustokauden aikana, mikäli nykyisen hallituksen aikataulutavoitteet pitävät. Sote-uudistus ja maakuntauudistus vievät kunnilta tehtäviä ja kuntalaisilta päätäntävaltaa omiin asioihinsa. Kuntien tehtävistä puolet ja ylikin siirtyy kunnan rajojen ulkopuolella päätettäviksi.

Kun kuntien tehtävät supistuvat, myös niiden asukkailtaan kantamien verojen määrä pienenee olennaisesti. Asukkaan ei silti kannata sätkiä riemusta, sillä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi rahoitetaan edelleenkin meidän verovaroillamme, jotka vain kiertyvät valtionverotuksen kaiutta. Jotkut näkevät edelleen unta myös maakuntien tai itsehallintoalueiden verotusoikeudesta.

Suuri osa kuntien väestä siirtyy jonkin isomman organisaation palvelukseen. Näinhän on käynyt jo esimerkiksi Ruskolla, jolle sote-palvelut tuottaa ja järjestää Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue. Rahat kulkevat edelleen kuntien budjettien kautta, mutta jatkossa tämäkin napanuora paikallishallintoon katkeaa. Peruskuntien palkkalistoilla on tulevaisuudessa huomattavasti vähemmän väkeä kuin nyt.

Kuntiin jää opetus ja varhaiskasvatus, tekninen toimi ja ainakin ensialkuun myös kaavoitus- ja rakennuslupahallinto sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi. Euromääräisesti ne ovat sote-kakkuun nähden sen verran pieniä kukin, että jatkossa myös keskushallinnon rakennetta on tarkasteltava. Jos kunnanjohtaja nyt pyörittää budjettia, josta yli puolet kohta meneekin muiden vastattavaksi, kai sekin jotenkin on huomioitava. Kunnanjohtajasopimuksia laadittaessa on aiheellista muistaa, että jos nyt työ hoidetaan kymppitonnilla, riittääkö jatkossa puolesta pienemmästä taloudellisesta ja hallinnollisesta vastuusta esimerkisi viiden tonnin kuukausipalkka.

Rauli Ala-Karvia