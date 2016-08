Minne unohtui: otat sen verran kuin jaksat syödä?

Parhaillaan vietettävä Hävikkiviikko pyrkii saamaan ihmisten päähän taottua sen, että kotitalouksissa ja julkisessa ruokailussa vain osa ruoasta käytetään ihmisravinnoksi. Hävikki on melkoinen. Jos teollisuus hävittäisi syömäkelpoista ruokaa yhtä runsaalla kädellä kuin kodit, kannattavuus olisi katastrofin partaalla.

Keskivertotuloilla elävän suomalainen ei tarvitse nähdä nälkää, mutta ruoan kanssa ei silti saa leikkiä. Kaupassa pitäisi käydä suunnitelmallisesti, ruokia pitäisi tehdä useaksi päiväksi kerrallaan, ja vanhentuvia elintarvikkeita on osattava hyödyntää.

Ruotsinlaivat avasivat meille muutama vuosikymmen sitten aivan aivan uudenlaiset seisovat pöydät, jotka kannustivat tuhlaavaisuuteen. Pöydästä kasattiin lautaselle tavaraa enemmän kuin jaksettiin syödä. Jätettä kertyi valtavasti. Vaikka tavat ovat ihmismäistyneet, edelleen isoissa buffet-ravintoloissa tai Viron suurten hotellien aamiaissaleissa hamstrataan tavaraa lautasille kuin hengen hädässä. Mihin on unohtunut se jokaiselle lapselle kotona päntätty neuvo: Otat vain sen verran kuin jaksat syödä. Jos jaksat enemmän, ota sitten lisää.

Turun seudun julkisen ruokailun jättiläinen Arkea on mukana Hävikkiviikolla ja kohdistaa valistuksensa Turun koulujen opettajiin, oppilaisiin ja päiväkotilapsiin.

Kyse ei ole vain ruoasta, Jumalan viljasta, vaan myös isoista rahoista. Siksi Arkeassa ruoan valmistuksessa syntynyt hävikki pyritään minimoimaan valmistamalla ruokaa juuri tarvittava määrä. Se vaatii taitavaa suunnittelua, koska kukaan ei ala parkua sitä, että astioihin jäi ruokailun jälkeen ruokia, mutta auta armias, jos kolme viimeistä jonossa jää ilman ateriaa.

Pienistä puroista tulee isoja virtoja. Arkea on laskenut, että jos jokainen Turun kaupungin 18.000 koululaisesta tai 5.000 päiväkotilapsesta jättää lautaselleen yhden ruokalusikallisen perunamuusia, päätyy muusia biojätteeseen yhdellä aterialla yhteensä 293 kiloa. Nelihenkiselle perheelle, joka syö perunamuusia säännöllisesti kerran viikossa, tämä määrä riittäisi yhteensä seitsemäksi vuodeksi. Olkoon tämä opiksi.

Rauli Ala-Karvia