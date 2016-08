Kotiseudulla on edelleen arvoa ja merkitystä

Pitkään tappiollisesti eli kunnan avustusten turvin ja velaksi elänyt Nuortentalo Tarvashovi Oy on myynyt Tarvashovin kiinteistön Liedon kunnalle, joka teki ainoan tarjouksen kiinteistön ollessa yleisessä myynnissä kesällä.

Vilkkimäen meijerin vaiheikkaasta historiasta gradu

Vilkkimäen meijerirakennus on historiansa aikana ollut monena. Se on ollut meijeri, ammus- ja varustevarasto, toimistotilana, eri yritysten toimipaikkana, siellä on tuotettu vihannessäilykkeitä ja kehitetty puujalosteita.

